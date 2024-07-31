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Уроженец Владикавказа, представляющий Грецию, принёс первую медаль стране на ОИ-2024

Уроженец Владикавказа, представляющий Грецию, принёс первую медаль стране на ОИ-2024
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Греческий дзюдоист Теодорос Целидис, являющийся уроженцем Владикавказа, принёс первую медаль своей стране на Олимпийских играх 2024 года. В соревнованиях по дзюдо в весе до 90 кг он получил бронзу, одолев испанца Тристана Мосахлишвили (1:0).

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 90 кг. Финал
31 июля 2024, среда. 19:09 МСК
Окончено
1
Лаша Бекаури
Грузия
2
Сансиро Мурао
Япония
3
Максим-Гаэль Нгайя Амбу
Франция
3
Теодорос Целидис
Греция

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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