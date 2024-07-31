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«Пусть и за Францию! Рад за Настю!» Губерниев поздравил Кирпичникову с серебром Олимпиады

«Пусть и за Францию! Рад за Настю!» Губерниев поздравил Кирпичникову с серебром Олимпиады
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Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление бывшей российской пловчихи Анастасии Кирпичниковой на Олимпийских играх в Париже (Франция). Анастасия завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем.

«Пловчиха Настя Кирпичникова — серебряный призёр Олимпийских игр!!! Пусть и за Францию!!! Молодец!!! Умница!!! Рад за Настю!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Анастасия Кирпичникова выступает на соревнованиях под французским флагом с 2023 года. На Играх-2024 24-летняя Кирпичникова впервые в карьере стала призёром Олимпиады. Золото завоевала американка Кэти Ледеки, ставшая восьмикратной олимпийской чемпионкой, бронза — у немки Изабель Гозе.

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