Олимпийская чемпионка Чжу Тин: каждое касание мяча может стать последним в моей карьере

29-летняя доигровщица сборной Китая и олимпийская чемпионка Рио-2016 Чжу Тин после победы команды в матче с США в рамках 1-го тура заявила, что Игры в Париже могут стать для неё последней Олимпиадой.

«Возвращение было невероятно сложным для меня, поэтому мне нужно дорожить каждой игрой. Если я снова получу травму, каждое касание мяча потенциально может стать последним в моей карьере», – приводит слова Тин scmp.com.

Сборная Китая на Олимпийских играх в Париже вошла в одну группу со сборными США, Сербии и Франции. В следующем матче, который состоится 1 августа в 22:00 по московскому времени, соперником Китая станет Франция.

Напомним, китаянка была признана MVP волейбольного турнира на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Последние два сезона Чжу Тин провела в итальянском волейбольном клубе «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступает экс-россиянка Екатерина Антропова. После завершения Олимпийских игр китаянка вернётся в итальянскую лигу, у неё подписан контракт с «Имоко Воллей Конельяно».