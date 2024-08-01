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Гандболисты Дании обыграли аргентинцев в 3-м туре Олимпийских игр в Париже

Гандболисты Дании обыграли аргентинцев в 3-м туре Олимпийских игр в Париже
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Сборная Дании обыграла сборную Аргентины в 3-м туре Олимпиады-2024 по гандболу. Счёт — 38:27. Датчане после этого успеха возглавили группу В и на данный момент набрали шесть очков. Они обошли ещё одну скандинавскую команду — Норвегию.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Дания
Окончен
38 : 27
Аргентина

Это третья победа подряд для датчан на олимпийском турнире в групповом этапе. Ранее гандболисты этой страны обыграли сборные Франции и Египта. Сборная Аргентины, наоборот, потерпела третье поражение подряд. Ранее они проиграли Норвегии и Венгрии.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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