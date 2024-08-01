Гандболисты Дании обыграли аргентинцев в 3-м туре Олимпийских игр в Париже

Сборная Дании обыграла сборную Аргентины в 3-м туре Олимпиады-2024 по гандболу. Счёт — 38:27. Датчане после этого успеха возглавили группу В и на данный момент набрали шесть очков. Они обошли ещё одну скандинавскую команду — Норвегию.
Это третья победа подряд для датчан на олимпийском турнире в групповом этапе. Ранее гандболисты этой страны обыграли сборные Франции и Египта. Сборная Аргентины, наоборот, потерпела третье поражение подряд. Ранее они проиграли Норвегии и Венгрии.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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