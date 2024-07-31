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Леон Маршан стал трёхкратным чемпионом домашней Олимпиады в Париже

Леон Маршан стал трёхкратным чемпионом домашней Олимпиады в Париже
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Французский пловец Леон Маршан стал трёхкратным чемпионом Олимпийских игр в Париже (Франция). Он завоевал золото на 200 м брассом с очередным олимпийским рекордом — 2.05,85.

Сегодня, 31 июля, он также победил на дистанции 200 м баттерфляем, установив новый олимпийский рекорд — 1.51,21. Ранее Маршан выиграл золото на 400 м комплексом, также установив рекорд Олимпиад.

Серебряную медаль завоевал австралийский пловец Зак Стабблти-Кук, который побеждал на этой дистанции в Токио (Япония). Австралиец показал результат 2.06,79. Отметим, что предыдущий олимпийский рекорд принадлежал Стабблти-Куку. Бронза — у представителя Нидерландов Каспара Корбо (2.07,90).

Благодаря очередному золоту Маршана Франция вышла на первое место в медальном зачёте домашних Игр-2024. У Австралии 15-я медаль, у Нидерландов — третья.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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