Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3-го тура групповой стадии 31 июля

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В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи мужского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.

Результаты матчей 31 июля

Группа А

Словения — Швеция — 29:24;

Испания — Япония — 37:33;

Хорватия — Германия — 31:26.

Группа В

Дания — Аргентина — 27:30;

Франция — Египет — 26:26;

Норвегия — Венгрия — 26:25.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.