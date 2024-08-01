БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3-го тура групповой стадии 31 июля

Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3-го тура групповой стадии 31 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи мужского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.
Результаты матчей 31 июля

Группа А

Словения — Швеция — 29:24;
Испания — Япония — 37:33;
Хорватия — Германия — 31:26.

Группа В

Дания — Аргентина — 27:30;
Франция — Египет — 26:26;
Норвегия — Венгрия — 26:25.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android