Пань Чжаньлэ с мировым рекордом победил на 100 м вольным стилем на Олимпиаде-2024

Китайский пловец Пань Чжаньлэ стал олимпийским чемпионом на 100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). 19-летний спортсмен обновил собственный мировой рекорд, показав результат 46,40.

Серебряную медаль завоевал австралийский пловец Кайл Чалмерс, который побеждал на этой дистанции в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он показал результат 47,48. Бронза — у румына Давида Поповича с результатом 47,49.

Победа Чжаньлэ принесла Китаю девятое золото и вернула сборную на первое место в медальном зачёте Игр в Париже. Медаль Чалмерса стала 16-й для сборной Австралии. 19-летний Попович является единственным призёром Парижа-2024 из сборной Румынии, ранее он стал чемпионом на дистанции 100 м вольным стилем.