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Инал Тасоев на Олимпиаде в Париже встретился с уроженцем Владикавказа Целидисом

Инал Тасоев на Олимпиаде в Париже встретился с уроженцем Владикавказа Целидисом
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Российский дзюдоист, чемпион мира 2023 года Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, приехал на Олимпийские игры в Париже (Франция). Он болел за своего земляка греческого дзюдоиста Теодороса Целидиса. Оба спортсмена являются уроженцами Владикавказа.

Фото: @motion1hub

Ранее Целидис принёс первую медаль Греции на Олимпийских играх 2024 года. В соревнованиях по дзюдо в весе до 90 кг он выиграл бронзу, одолев испанца Тристана Мосахлишвили (1:0).

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 90 кг. Финал
31 июля 2024, среда. 19:09 МСК
Окончено
1
Лаша Бекаури
Грузия
2
Сансиро Мурао
Япония
3
Максим-Гаэль Нгайя Амбу
Франция
3
Теодорос Целидис
Греция

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

Сам Тасоев не участвует в Олимпиаде-2024. Международный олимпийский комитет допустил четверых российских дзюдоистов до участия в летних Играх в Париже в нейтральном статусе. При этом у сборной России была квота в 12 мест — семь мужских и пять женских. Следом стало известно, что все российские дзюдоисты откажутся от выступления на Играх‑2024.

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 90 кг. Финал
31 июля 2024, среда. 19:09 МСК
Окончено
1
Лаша Бекаури
Грузия
2
Сансиро Мурао
Япония
3
Максим-Гаэль Нгайя Амбу
Франция
3
Теодорос Целидис
Греция
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
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