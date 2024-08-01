Инал Тасоев на Олимпиаде в Париже встретился с уроженцем Владикавказа Целидисом

Российский дзюдоист, чемпион мира 2023 года Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, приехал на Олимпийские игры в Париже (Франция). Он болел за своего земляка греческого дзюдоиста Теодороса Целидиса. Оба спортсмена являются уроженцами Владикавказа.
Фото: @motion1hub
Ранее Целидис принёс первую медаль Греции на Олимпийских играх 2024 года. В соревнованиях по дзюдо в весе до 90 кг он выиграл бронзу, одолев испанца Тристана Мосахлишвили (1:0).
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
Сам Тасоев не участвует в Олимпиаде-2024. Международный олимпийский комитет допустил четверых российских дзюдоистов до участия в летних Играх в Париже в нейтральном статусе. При этом у сборной России была квота в 12 мест — семь мужских и пять женских. Следом стало известно, что все российские дзюдоисты откажутся от выступления на Играх‑2024.
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