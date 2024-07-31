Американская волейболистка Огбогу повторила олимпийский рекорд по блокам в Париже

Во время волейбольного матча между США и Сербией в рамках 2-го тура группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже американка Чиака Огбогу повторила олимпийский рекорд по блокам в одной игре.

За пять сетов 29-летняя центральная поставила восемь блоков. Это уже второе повторение рекорда за время турнира в Париже. Ранее, в матче между Польшей и Японией подобного результата добилась полька Агнешка Корнелюк.

До Огбогу и Корнелюк за всю историю олимпийских волейбольных турниров до этой отметки добирались только три волейболистки. На играх в Афинах-2004 по восемь блоков в одном матче поставили россиянка Екатерина Гамова и китаянка Фэн Кун. В Рио-2016 этот рекорд покорился волейболистке из Камеруна Стефани Фотсо.