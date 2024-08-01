Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги пятого дня

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31 июля 2024 года на летней Олимпиаде-2024 в Париже участники разыграли 16 комплектов медалей в таких видах спорта, как:

Триатлон

Женщины

1. Кассандра Богран (Франция)

2. Жули Деррон (Швейцария)

3. Бет Портер (Великобритания)

Мужчины

1. Алекс Йи (Великобритания)

2. Хейден Уайлд (Новая Зеландия)

3. Лео Бержер (Франция)

Прыжки в воду

Синхронная вышка 10 м, женщины

1. Китай

2. КНДР

3. Великобритания

Академическая гребля

Четвёрки парные, мужчины

1. Нидерланды

2. Италия

3. Польша

Четвёрки парные, женщины

1. Великобритания

2. Нидерланды

3. Германия

Велоспорт

BMX Фристайл, женщины

1. Дэн Явень (Китай)

2. Перрис Бенегас (США)

3. Наталья Дим (Австралия)

BMX Фристайл, мужчины

1. Хосе Торрес Хиль (Аргентина)

2. Киран Даррен Райли (Велкобритания)

3. Антони Жанжан (Франция)

Стрельба

Трап, женщины

1. Адриана Руано Олива (Гватемала)

2. Сильвана Мария Станко (Италия)

3. Пенни Смит (Австралия)

Гребной слалом

Каноэ-одиночка, женщины

1. Джессика Фокс (Австралия)

2. Элена Лилик (Германия)

3. Эви Либфарт (США)

Спортивная гимнастика

Личное многоборье, мужчины

1. Синноскуэ Ока (Япония)

2. Чжан Бохэн (Китай)

3. Сяо Жотэн (Китай)

Фехтование

Сабля, мужчины

1. Южная Корея

2. Венгрия

3. Франция

Плавание

100 м вольный стиль, женщины

1. Сара Шёстрём (Швеция)

2. Торри Хаск (США)

3. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг)

200 м баттерфляй, мужчины

1. Леон Маршан (Франция)

2. Криштоф Милак (Венгрия)

3. Илья Харун (Канада)

1500 м вольный стиль, женщины

1. Кэти Ледеки (США)

2. Анастасия Кирпичникова (Франция)

3. Изабель Гозе (Германия)

200 м брасс, мужчины

1. Леон Маршан (Франция)

2. Зак Стабблти-Кук (Австралия)

3. Каспар Корбо (Нидерланды)

100 м вольный стиль, мужчины

1. Пань Чжаньлэ (Китай)

2. Кайл Челмерс (Австралия)

3. Давид Попович (Румыния)