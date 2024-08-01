Леон Маршан первым в истории победил на 200 м брассом и баттерфляем на одной Олимпиаде

Французский пловец Леон Маршан стал первым в истории, кому удалось победить на дистанциях 200 м брассом и 200 м баттерфляем в рамках одной Олимпиады. Отметим, что 22-летнему французу это достижение покорилось в один день на домашних Олимпийских играх в Париже.

Сегодня, 31 июля, он победил на 200 м баттерфляем, установив олимпийский рекорд — 1.51,21. Через час после триумфа он вышел на 200 м брассом, где тоже победил с олимпийским рекордом — 2.05,85. Подобное достижение не покорялось даже легендарному американцу Майклу Фелпсу.

Несколько дней назад Маршан выиграл золото на дистанции 400 м комплексом. В том заплыве он тоже установил новый олимпийский рекорд — 4.02,95.

На Олимпиаде-2024 Леон Маршан ещё планирует проплыть дистанцию 200 м комплексом. 1 августа состоятся предварительные заплывы.