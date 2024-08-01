Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 31 июля

В среду, 31 июля, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоялись поединки 1/8 и 1/4 финала боксёрского турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:
Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Небиль Ибрагим (Швеция) 5:0
Махмуд Сабырхан (Казахстан) – Хосе Квилес (Испания) 1:4
Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:
Шеннан Дэйви (Австралия) – Рами Мофид Киван (Болгария) 0:5
Омари Джонс (США) – Чиа Вэй Кан (Китайский Тайбэй) 5:0
Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:
Цянь Ли (Китай) – Херги Бачьядан (Филиппины) 5:0
Суннива Хофстад (Норвегия) – Ловлина Боргохайн (Индия) 0:5
Кейтлин Паркер (Австралия) – Ситлалли Ванесса Ортис (Мексика) 5:0
Шантель Рид (Великобритания) – Хадиджа Марди (Марокко) 2:3
Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:
Вэньлу Ян (Китай) – Наталья Шадрина (Сербия) 3:2
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:
Карло Паалам (Филиппины) – Джуд Галлахер (Ирландия) 5:0
Василе Устурой (Бельгия) – Чарли Сениор (Австралия) 1:4
Джамал Харви (США) – Луис Габриэль ду Насименто (Бразилия) 3:2
Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:
Омар Элавади (Егпиет) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) 0:5
Макан Траоре (Франция) – Николай Тертерян (Дания) 1:4
Севонрец Оказава (Япония) – Зеяд Эшаш (Иордания) 2:3
Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:
Тамара Тибо (Канада) – Синди Нгамба (AIN) 2:3
Байсон Маникон (Таиланд) – Давина Мишель (Франция) 0:5
Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:
Мария Белен Паласиос (Эквадор) – Ши-И Ву (Китайский Тайбэй) 1:4
Келли Энн Харрингтон (Ирландия) – Энджи Вальдес (Колумбия) 5:0
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:
Мунарбек Сейитбек Уулу (Монголия) – Саидель Орта (Куба) 3:2
Шудай Харада (Япония) – Йилмар Гонсалес (Колумбия) 5:0
Айдер Абдураимов (Украина) – Хавьер Ибаньес (Болгария) 0:5
Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:
Льюис Ричардсон (Великобритания) – Вахид Аббасов (Сербия) 3:2
Хосе Габриэль Родригес (Эквадор) – Дев Нишант (Ирландия) 2:3
Тьяго Осорио Муксанга (Мозамбик) – Марко Алонсо Верде (Мексика) 2:3
Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:
Челси Хейнен (Нидерланды) – Беатрис Феррейра (Бразилия) 0:5
В общей сложности в боксёрском турнире, который проходит с 27 июля по 10 августа, будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин.