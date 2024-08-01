Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 31 июля

В среду, 31 июля, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоялись поединки 1/8 и 1/4 финала боксёрского турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:

Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Небиль Ибрагим (Швеция) 5:0

Махмуд Сабырхан (Казахстан) – Хосе Квилес (Испания) 1:4

Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:

Шеннан Дэйви (Австралия) – Рами Мофид Киван (Болгария) 0:5

Омари Джонс (США) – Чиа Вэй Кан (Китайский Тайбэй) 5:0

Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:

Цянь Ли (Китай) – Херги Бачьядан (Филиппины) 5:0

Суннива Хофстад (Норвегия) – Ловлина Боргохайн (Индия) 0:5

Кейтлин Паркер (Австралия) – Ситлалли Ванесса Ортис (Мексика) 5:0

Шантель Рид (Великобритания) – Хадиджа Марди (Марокко) 2:3

Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:

Вэньлу Ян (Китай) – Наталья Шадрина (Сербия) 3:2

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:

Карло Паалам (Филиппины) – Джуд Галлахер (Ирландия) 5:0

Василе Устурой (Бельгия) – Чарли Сениор (Австралия) 1:4

Джамал Харви (США) – Луис Габриэль ду Насименто (Бразилия) 3:2

Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:

Омар Элавади (Егпиет) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) 0:5

Макан Траоре (Франция) – Николай Тертерян (Дания) 1:4

Севонрец Оказава (Япония) – Зеяд Эшаш (Иордания) 2:3

Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:

Тамара Тибо (Канада) – Синди Нгамба (AIN) 2:3

Байсон Маникон (Таиланд) – Давина Мишель (Франция) 0:5

Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:

Мария Белен Паласиос (Эквадор) – Ши-И Ву (Китайский Тайбэй) 1:4

Келли Энн Харрингтон (Ирландия) – Энджи Вальдес (Колумбия) 5:0

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:

Мунарбек Сейитбек Уулу (Монголия) – Саидель Орта (Куба) 3:2

Шудай Харада (Япония) – Йилмар Гонсалес (Колумбия) 5:0

Айдер Абдураимов (Украина) – Хавьер Ибаньес (Болгария) 0:5

Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:

Льюис Ричардсон (Великобритания) – Вахид Аббасов (Сербия) 3:2

Хосе Габриэль Родригес (Эквадор) – Дев Нишант (Ирландия) 2:3

Тьяго Осорио Муксанга (Мозамбик) – Марко Алонсо Верде (Мексика) 2:3

Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:

Челси Хейнен (Нидерланды) – Беатрис Феррейра (Бразилия) 0:5

В общей сложности в боксёрском турнире, который проходит с 27 июля по 10 августа, будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин.