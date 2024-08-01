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Леон Маршан — первый французский трёхкратный олимпийский чемпион в плавании

Леон Маршан — первый французский трёхкратный олимпийский чемпион в плавании
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Леон Маршан стал самым титулованным французским пловцом на Олимпийских играх. Ранее ни один представитель Франции не выигрывал три олимпийских золота в плавании.

На домашних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом и баттерфляем. Все победные результаты француза стали новыми олимпийскими рекордами.

Кроме того, Леон Маршан стал первым в истории, кому удалось победить на дистанциях 200 м брассом и 200 м баттерфляем в рамках одной Олимпиады. Отметим, что 22-летнему французу это достижение покорилось в один день на домашних Олимпийских играх в Париже 31 июля.

На Олимпиаде-2024 Леон Маршан ещё планирует проплыть дистанцию 200 м комплексом. 1 августа состоятся предварительные заплывы.

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