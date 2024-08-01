Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля

В воскресенье, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня на ОИ-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 31 июля

Группа А

15:00 — Нидерланды — Австралия — 14:15 (7:8).

16:35 — Канада — Китай — 12:7.

Группа В

19:30 — Италия — США — 3:10.

21:05 — Испания — Греция — 10:8.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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