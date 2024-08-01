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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 31 июля, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 31 июля, таблица
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Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. 31 июля спортсмены разыграли в общей сложности 18 комплектов наград.

Возглавляет медальный зачёт Китай, который завоевал девять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. На втором месте находится Франция, на счету которого восемь золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Япония, завоевав восемь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Полный медальный зачёт ОИ-2024

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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