Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 31 июля, таблица

Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. 31 июля спортсмены разыграли в общей сложности 18 комплектов наград.

Возглавляет медальный зачёт Китай, который завоевал девять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. На втором месте находится Франция, на счету которого восемь золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Япония, завоевав восемь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Россияне на Олимпиаде-2024 в составе других сборных