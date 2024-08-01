БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Кирпичникова — о серебре: это офигеть чего! Ради этого я меняла спортивное гражданство

Кирпичникова — о серебре: это офигеть чего! Ради этого я меняла спортивное гражданство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова прокомментировала завоёванное серебро на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже.

«Это офигеть чего! Я ради этого меняла спортивное гражданство, всё ещё в шоке. Я сделала это, чтобы быть на пьедестале. Я мечтала о третьем месте, а сейчас я вторая!

Меня никогда в жизни так не поддерживала публика. Я всего год француженка, но меня поддерживали как свою. Не все мне рады, здесь есть хейтеры, как и в России. Но в большинстве своем все рады, многие желали медали», — передаёт слова Кирпичниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Ледеки. Она обновила свой же олимпийский рекорд, показав результат 15.30,22. Анастасия Кирпичникова проплыла дистанцию за 15.40,35.

Материалы по теме
Пловчиха из России сорвала овации в олимпийском бассейне. Есть медаль у Кирпичниковой!
Пловчиха из России сорвала овации в олимпийском бассейне. Есть медаль у Кирпичниковой!

Россияне на ОИ-2024 в составе других сборных

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android