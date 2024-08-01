Кирпичникова — о серебре: это офигеть чего! Ради этого я меняла спортивное гражданство

Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова прокомментировала завоёванное серебро на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже.

«Это офигеть чего! Я ради этого меняла спортивное гражданство, всё ещё в шоке. Я сделала это, чтобы быть на пьедестале. Я мечтала о третьем месте, а сейчас я вторая!

Меня никогда в жизни так не поддерживала публика. Я всего год француженка, но меня поддерживали как свою. Не все мне рады, здесь есть хейтеры, как и в России. Но в большинстве своем все рады, многие желали медали», — передаёт слова Кирпичниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Ледеки. Она обновила свой же олимпийский рекорд, показав результат 15.30,22. Анастасия Кирпичникова проплыла дистанцию за 15.40,35.

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