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Кирпичникова: в России есть те, кто говорят, что я предатель. Но я сделала верный выбор

Кирпичникова: в России есть те, кто говорят, что я предатель. Но я сделала верный выбор
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Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова, которая завоевала серебро на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде в Париже, заявила, что сделала правильный выбор, когда поменяла спортивное гражданство.

«В России позитивных комментариев больше, но есть негативные, по типу, что я предатель и так далее. Но сейчас мы видим, ради чего я поменяла свою жизнь. Я сделала правильный выбор.

Конечно, у меня были сомнения. Я долго решалась на смену спортивного гражданства. Когда нам сказали, что мы не едем на чемпионат мира 2022 года в Будапеште, я решила, что я поменяю спортивное гражданство — так-то у меня двойное гражданство», — передаёт слова Кирпичниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Ледеки. Она обновила свой же олимпийский рекорд, показав результат 15.30,22. Анастасия Кирпичникова проплыла дистанцию за 15.40,35.

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