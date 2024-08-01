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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 31 июля

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 31 июля
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31 июля состоялся пятый игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его некоторых матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг:

  • Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия) – 7:5, 6:3.
  • Себастьян Баэс (Аргентина, 12) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 5:7, 1:6.
  • Корентен Муте (Франция, 3) – Томми Пол (США, 9) – 6:7, 3:6.
  • Лоренци Музетти (Италия, 11) – Тейлор Фритц (США, 7) – 6:4, 7:5.
  • Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 4:6, 2:6.
  • Даниил Медведев (Россия, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 3:6, 6:7.
  • Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4.
  • Александр Зверев (Германия, 3) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:5, 6:3.


Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Сетка турнира
Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Календарь турнира
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