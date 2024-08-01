Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 31 июля

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31 июля состоялся пятый игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его некоторых матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия) – 7:5, 6:3.

(Сербия, 1) – Доминик Кёпфер (Германия) – 7:5, 6:3. Себастьян Баэс (Аргентина, 12) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 5:7, 1:6.

(Греция, 8) – 5:7, 1:6. Корентен Муте (Франция, 3) – Томми Пол (США, 9) – 6:7, 3:6.

(США, 9) – 6:7, 3:6. Лоренци Музетти (Италия, 11) – Тейлор Фритц (США, 7) – 6:4, 7:5.

(Италия, 11) – Тейлор Фритц (США, 7) – 6:4, 7:5. Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 4:6, 2:6.

(Россия) – (Испания, 2) – 4:6, 2:6. Даниил Медведев (Россия, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – 3:6, 6:7.

(Россия, 4) – (Канада, 13) – 3:6, 6:7. Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4.

(Норвегия, 6) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4. Александр Зверев (Германия, 3) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:5, 6:3.



Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Медведев осваивает олимпийский грунт: