Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей четвертьфинала среди женщин 31 июля

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31 июля состоялся очередной игровой день женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

Теннис. Олимпиада-2024. Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал:

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Анна Шмидлова (Словакия) — 4:6, 2:6.

Анжелика Кербер (Германия, SR) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — 7:6, 4:6, 6:7.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, 8) — 6:1, 2:6, 4:1 (отказ Коллинз).

Марта Костюк (Украина, 12) — Донна Векич (Хорватия, 13) — 4:6, 6:2, 6:7.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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