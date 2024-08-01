БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля в мужском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 31 июля в мужском парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

31 июля состоялся очередной игровой день мужского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди мужчин.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Парный разряд. четвертьфиналы, 31 июля

  • Томаш Махач/Адам Павлашек (Чехия) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) — 3:6, 6:1, 1:0.
  • Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф/Доминик Кёпфер (Германия) — 7:6, 7:6.
  • Рафаэль Надаль/Карлос Алькарас (Испания) — Раджив Рам/Остин Крайчек (США, 4) — 2:6, 4:6.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Парный разряд. второй круг, 31 июля

  • Тейлор Фритц/Томми Пол (США, 3) — Жан-Жюльен Роже/Робин Хасе (Нидерланды) — 6:3, 6:4.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024, теннис: сетка турнира в мужском парном разряде
Олимпиада-2024, теннис: календарь турнира в мужском парном разряде
Материалы по теме
Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 31 июля

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android