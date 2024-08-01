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Рафаэль Надаль прокомментировал последний матч в карьере на Олимпийских играх

Рафаэль Надаль прокомментировал последний матч в карьере на Олимпийских играх
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о последнем матче в карьере на Олимпийских играх.

Напомним, 31 июля, он в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом не смог пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/4 финала соревнований испанцы со счётом 2:6, 4:6 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек

«Это был мой последний матч на этом корте Филиппа Шатрие? Может быть, я не знаю. Если это так, то это незабываемые эмоции. Публика подарила мне любовь. Болельщики поддерживали меня в каждую секунду моих матчей.

Олимпийский этап закончился для меня. Я отдал всего себя на Играх, чтобы понять, сколько осталось до конца моей карьеры. Мне нужно вернуться домой и проанализировать ситуацию хладнокровно, чтобы увидеть, сколько у меня осталось желания и сил», — приводит слова Надаля Daily Express.

Надаль также принимал участие в одиночном разряде. В первом круге он прошёл венгра Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4), а во втором встретился с одним из главных соперников в карьере — сербом Новаком Джоковичем. Победу в матче одержал Джокович со счётом 6:1, 6:4.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом.

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