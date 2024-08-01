Карлос Алькарас отреагировал на последний матч в паре с Надалем на Олимпийских играх

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об игре с 22-кратным чемпионом ТБШ соотечественником Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).
Напомним, испанцы не сумели выйти в олимпийский полуфинал. В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.
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«Это был невероятный опыт для меня. Это что-то, что я никогда не забуду! Это точно! Играть по одну сторону сетки с Рафой и учиться у него — для меня это было здорово. Мне это понравилось, и я старался наслаждаться каждой секундой, которую мы играли вместе. Я думаю, что мы сыграли отличные матчи, провели отличные розыгрыши, пережили яркие моменты. Но сейчас я немного разочарован…
Я имею в виду, что мы с Рафой провели время вместе за пределами корта здесь, на этом турнире, говорили о жизни, о спорта! Но у нас могло было быть ещё больше времени. В любом случае это то, что я сохраню для себя. Мы будем поддерживать связь. Я многому у него научился», — приводит слова Алькараса Daily Express.
Алькарас всё ещё участвует в Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.
Карлос Алькарас начал подготовку к Олимпиаде-2024:
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