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Анна Шмидлова — Донна Векич: во сколько начало матча полуфинала Олимпиады-2024, где смотреть

Анна Шмидлова — Донна Векич: во сколько начало полуфинала Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 1 августа, состоится теннисный полуфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором словацкая теннисистка Анна Шмидлова сыграет с хорваткой Донной Векич.

Начало матча — в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада (ж). 1/2 финала
01 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

В четвертьфинале Анна Шмдлова обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (9) — 6:4, 6:2. В свою очередь, хорватка Донна Векич (13) в трёх сетах победила украинку Марту Костюк — 6:4, 2:6, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024, теннис (ж, одиночный разряд). Календарь турнира
Олимпиада-2024, теннис (ж, одиночный разряд). Сетка турнира

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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