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Ига Свёнтек — Чжэн Циньвэнь: во сколько начало полуфинала Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 1 августа, состоится теннисный полуфинальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором полька Ига Свёнтек сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Начало матча — в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В четвертьфинале Ига Свёнтек (1) на отказе обыграла американку Даниэль Коллинз (8) — 6:1, 2:6, 4:1. В свою очередь, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (6) в трёх сетах победила немку Анжелику Кербер — 6:7, 6:4, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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