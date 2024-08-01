Китайский пловец обвинил австралийцев и американцев в неуважении на ОИ-2024

Китайский пловец Пань Чжаньлэ после победы на Олимпийских играх в Париже (100 м вольным стилем) обвинил австралийских и американских спортсменов в неуважении.

«Отомстили за позор. В первый день я поприветствовал австралийца Челмерса, но он вообще меня проигнорировал, включая Алекси из сборной США. Когда мы тренировались они обрызгали нашего тренера водой. Они смотрят на нас свысока.

сегодня я наконец-то выиграл их все и побил мировой рекорд в таком сложном пуле. Это было действительно хорошее выступление и отличный дебют для китайской команды», — приводит слова Чжаньлэ Sports.Ifeng.

Челмерс завоевал серебро в заплыве на 100 м вольным стилем.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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