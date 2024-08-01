Губерниев обратился к Медведеву после поражения россиянина в 3-м круге Олимпиады-2024

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в третьем круге Олимпийских игр в Париже (Франция). Напомним, россиянин уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
«Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада!!! В любом случае, Даня, спасибо за борьбу и эмоции!!! Медведев был и останется лицом российского спорта!!! Нашим блестящим спортсменом!!! Кто этого не понимает — тот пенек горелый…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Соперником Оже-Альяссима в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет норвежец Каспер Рууд. Следующий турнир в календаре Медведева — «Мастерс» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа.
Медведев осваивает олимпийский грунт:
- 1 августа 2024
-
04:58
-
04:47
-
04:22
-
03:26
-
03:15
-
02:38
-
02:29
-
02:25
-
02:14
-
02:03
-
01:47
-
01:44
-
01:39
-
01:36
-
01:30
-
01:30
-
01:16
-
00:51
-
00:46
-
00:43
-
00:40
-
00:27
-
00:26
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:06
- 31 июля 2024
-
23:57
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:46
-
23:37
-
23:34
-
23:32