Губерниев обратился к Медведеву после поражения россиянина в 3-м круге Олимпиады-2024

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в третьем круге Олимпийских игр в Париже (Франция). Напомним, россиянин уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

«Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада!!! В любом случае, Даня, спасибо за борьбу и эмоции!!! Медведев был и останется лицом российского спорта!!! Нашим блестящим спортсменом!!! Кто этого не понимает — тот пенек горелый…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Соперником Оже-Альяссима в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет норвежец Каспер Рууд. Следующий турнир в календаре Медведева — «Мастерс» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа.

Материалы по теме Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 31 июля

Медведев осваивает олимпийский грунт: