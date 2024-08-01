БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Губерниев обратился к Медведеву после поражения россиянина в 3-м круге Олимпиады-2024

Губерниев обратился к Медведеву после поражения россиянина в 3-м круге Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в третьем круге Олимпийских игр в Париже (Франция). Напомним, россиянин уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медведев проиграл, это спорт, это Олимпиада!!! В любом случае, Даня, спасибо за борьбу и эмоции!!! Медведев был и останется лицом российского спорта!!! Нашим блестящим спортсменом!!! Кто этого не понимает — тот пенек горелый…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Соперником Оже-Альяссима в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет норвежец Каспер Рууд. Следующий турнир в календаре Медведева — «Мастерс» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа.

Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Сетка турнира
Олимпиада-2024, теннис (м, одиночный разряд). Календарь турнира
Материалы по теме
Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 31 июля

Медведев осваивает олимпийский грунт:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android