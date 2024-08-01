Надаль — об игре с Алькарасом: было бы мне на 10 лет меньше, мы бы создали сильный тандем

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался об игре с четырёхкратным чемпионом ТБШ соотечественником Карлосом Алькарасом в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).
Напомним, испанцы не сумели выйти в олимпийский полуфинал. В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.
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«У нас очень хорошие отношения [с Алькарасом]. В Испании люди дружелюбны друг к другу, нам нравится делиться вещами, общаться, и я уверен, что у меня будут очень позитивные отношения с Карлосом и дальше.
Однако мы находимся в совершенно разных жизненных импульсах. Это правда… Если бы мне было на 10 лет меньше, мы бы создали невероятно сильный теннисный тандем и разделили бы много прекрасных моментов вместе, но этого не произойдёт.
Но, конечно, я буду поддерживать его из дома и желать ему всего самого наилучшего каждый раз, даже если я и сам продолжу играть в теннис. Я этот спорт...», — приводит слова Надаля Daily Express.
Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом. Алькарас всё ещё участвует в Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.
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