БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Надаль — об игре с Алькарасом: было бы мне на 10 лет меньше, мы бы создали сильный тандем

Надаль — об игре с Алькарасом: было бы мне на 10 лет меньше, мы бы создали сильный тандем
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался об игре с четырёхкратным чемпионом ТБШ соотечественником Карлосом Алькарасом в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Напомним, испанцы не сумели выйти в олимпийский полуфинал. В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек

«У нас очень хорошие отношения [с Алькарасом]. В Испании люди дружелюбны друг к другу, нам нравится делиться вещами, общаться, и я уверен, что у меня будут очень позитивные отношения с Карлосом и дальше.

Однако мы находимся в совершенно разных жизненных импульсах. Это правда… Если бы мне было на 10 лет меньше, мы бы создали невероятно сильный теннисный тандем и разделили бы много прекрасных моментов вместе, но этого не произойдёт.

Но, конечно, я буду поддерживать его из дома и желать ему всего самого наилучшего каждый раз, даже если я и сам продолжу играть в теннис. Я этот спорт...», — приводит слова Надаля Daily Express.

Напомним, Надаль выиграл золото в одиночном разряде на Олимпиаде-2008. В 2016 году в Рио он также занял первое место в парном разряде вместе с Марком Лопесом. Алькарас всё ещё участвует в Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. В четвертьфинале он сыграет с американцем Томми Полом.

Олимпиада-2024, теннис: сетка турнира в мужском парном разряде
Олимпиада-2024, теннис: календарь турнира в мужском парном разряде
Материалы по теме
Карлос Алькарас отреагировал на последний матч в паре с Надалем на Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android