Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 1 августа

1 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи 4-го тура группового этапа в обеих группах.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины.

Расписание матчей 1 августа, время московское

Группа B, 10:00 — Нидерланды — Бразилия

Группа A, 12:00 — Южная Корея — Швеция

Группа B, 15:00 — Испания — Венгрия

Группа B, 17:00 — Ангола — Франция

Группа A, 20:00 — Германия — Дания

Группа A, 22:00 — Словения — Норвегия

В женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

По итогам трёх первых туров единственной сборной, одержавшей три победы, является сборная Франции (группа B). Проиграла все три матча также только одна национальная команда — выступающая в группе B Испания.