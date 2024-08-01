Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 1 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам шести соревновательных дней лидером в медальном зачёте Игр стал Китай, который завоевал девять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. На втором месте находится Франция, на счету которой восемь золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Замыкает тройку лучших в медальном зачёте Япония, в активе которой восемь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Олимпийские атлеты из России к этому моменту медальными достижениями не отметились.

В седьмой соревновательный день 1 августа будет разыграно по четыре комплекта наград в плавании и академической гребле, по два — в дзюдо, лёгкой атлетике и парусном спорте. По одному комплекту медалей 1 августа олимпийцы разыграют в спортивной гимнастике, стрельбе, фехтовании и гребном слаломе.