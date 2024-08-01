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Старт мужских соревнований по спортивной ходьбе на ОИ-2024 отложен по погодным условиям

Старт мужских соревнований по спортивной ходьбе на ОИ-2024 отложен по погодным условиям
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже было отложено начало легкоатлетических соревнований, назначенных на 8:30 мск 1 августа. Как сообщают организаторы, старт мужской гонки по спортивной ходьбе на 20 км задерживается по погодным условиям и начнётся не ранее 9:00 мск.

Сегодня, 1 августа, на Олимпиаде-2024 во Франции должны быть разыграны два комплекта наград в лёгкой атлетике — в спортивной ходьбе на 20 км у мужчин (первоначально старт гонки был запланирован на 8:30 мск) и в спортивной ходьбе на 20 км у женщин (первоначально старт гонки был запланирован на 10:20 мск).

Ранее на ОИ-2024 из-за качества воды в Сене были отменены две тренировки триатлонистов и перенесены на другой день соревнования по триатлону среди мужчин, которые в итоге прошли 31 июля вместо 30 июля.

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