Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 1 августа

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года пройдёт шестой соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.

Расписание соревнований 1 августа:

12:18. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная;

12:30. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная;

12:50. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка;

13:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей.

Лидером медального зачёта Игр в Париже на утро 1 августа является сборная Китая (9-7-3).