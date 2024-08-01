Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 1 августа

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжатся матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужчин. В рамках игрового дня состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 3-го тура мужского турнира по водному поло на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 1 августа (время начала матчей — московское)

Группа B

13:05. Сербия — Испания

16:00. Франция — Австралия

22:05. Венгрия — Япония

Группа A

11:30. Греция — США

17:35. Италия — Черногория

20:30. Румыния — Хорватия

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.