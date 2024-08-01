Дзюдо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 1 августа

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже шестой соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по дзюдо.
Олимпиада-2024. Дзюдо. 1 августа (время московское)
11:00 — Женщины. До 78 кг. 1/16 финала
11:00 — Мужчины. До 100 кг. 1/16 финала
13:20 — Женщины. До 78 кг. 1/8 финала
13:20 — Мужчины. До 100 кг. 1/8 финала
14:16 — Женщины. До 78 кг. 1/4 финала
14:16 — Мужчины. До 100 кг. 1/4 финала
17:00 — Мужчины. До 100 кг. Утешительный раунд
17:17 — Мужчины. До 100 кг. 1/2 финала
17:34 — Женщины. До 78 кг. Утешительный раунд
17:51 — Женщины. До 78 кг. 1/2 финала
18:18 — Мужчины. До 100 кг. За третье место
18:38 — Мужчины. До 100 кг. Финал
18:49 — Женщины. До 78 кг. За третье место
19:09 — Женщины. До 78 кг. Финал