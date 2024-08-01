Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже: расписание соревнований 1 августа

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по фехтованию на 1 августа, в которых будет разыгран очередной комплект наград.

Олимпиада-2024. Фехтование

Расписание на 1 августа (время — московское):

12:50. Женщины. Рапира. Командное первенство, 1/4 финала;

14:40. Женщины. Рапира. Командное первенство. За 5–8-е места;

15:50. Женщины. Рапира. Командное первенство.Полуфиналы;

17:00. Женщины. Рапира. Командное первенство. За 5–6-е места;

17:00. Женщины. Рапира. Командное первенство. За 7–8-е места;

20:10. Женщины. Рапира. Командное первенство. За 3-е место;

21:30 Женщины.Рапира. Командное первенство. Финал.

В седьмой соревновательный день, 1 августа, будет разыграно по четыре комплекта наград в плавании и академической гребле, по два — в дзюдо, лёгкой атлетике и парусном спорте. По одному комплекту медалей 1 августа олимпийцы разыграют в спортивной гимнастике, стрельбе, фехтовании и гребном слаломе.