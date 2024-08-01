Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 1 августа

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдёт очередной соревновательный день в плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Олимпиада-2024. Плавание
Расписание заплывов 1 августа
Утренняя сессия:
12:00. 200 м на спине (женщины). Квалификация;
12:18. 50 м вольным стилем (мужчины). Квалификация;
12:47. 200 м комплекс (мужчины). Квалификация;
13:05. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Квалификация.
Вечерняя сессия:
21:30. 200 м баттерфляй (женщины). Финал;
21:38. 200 м на спине (мужчины). Финал;
21:46. 50 м вольным стилем (мужчины). Полуфиналы;
22:11. 200 м брассом (женщины). Финал;
22:19. 200 м на спине (женщины). Полуфиналы;
22:47. 200 м комплекс (мужчины). Полуфиналы;
23:03. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Финал.