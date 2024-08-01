Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 1 августа

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдёт очередной соревновательный день в плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Олимпиада-2024. Плавание

Расписание заплывов 1 августа

Утренняя сессия:

12:00. 200 м на спине (женщины). Квалификация;

12:18. 50 м вольным стилем (мужчины). Квалификация;

12:47. 200 м комплекс (мужчины). Квалификация;

13:05. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Квалификация.

Вечерняя сессия:

21:30. 200 м баттерфляй (женщины). Финал;

21:38. 200 м на спине (мужчины). Финал;

21:46. 50 м вольным стилем (мужчины). Полуфиналы;

22:11. 200 м брассом (женщины). Финал;

22:19. 200 м на спине (женщины). Полуфиналы;

22:47. 200 м комплекс (мужчины). Полуфиналы;

23:03. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Финал.