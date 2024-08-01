Украинец Кулиш принёс стране вторую медаль на ОИ-2024, завоевав серебро в стрельбе

Сегодня, 1 августа, закончились соревнования у мужчин по стрельбе. Китайский атлет Юйкунь Лю выиграл финальные соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений (50 метров) — 463,6. Он обошёл спортсмена из Украины Сергея Кулиша (461,3). Третье место с большим отрывом от лидеров занял индийский спортсмен Свапнил Кусале — 451,4.

Отметим, что медаль по стрельбе — вторая для команды Украины на Олимпийских играх в Париже. Ранее бронзу выиграла фехтовальщица на саблях Ольга Харлан.

Юйкунь Лю завоевал для своей страны 10-ю золотую медаль. На 1 августа Китай является лидером соревнований.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.