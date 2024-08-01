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Украинец Кулиш принёс стране вторую медаль на ОИ-2024, завоевав серебро в стрельбе

Украинец Кулиш принёс стране вторую медаль на ОИ-2024, завоевав серебро в стрельбе
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Сегодня, 1 августа, закончились соревнования у мужчин по стрельбе. Китайский атлет Юйкунь Лю выиграл финальные соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений (50 метров) — 463,6. Он обошёл спортсмена из Украины Сергея Кулиша (461,3). Третье место с большим отрывом от лидеров занял индийский спортсмен Свапнил Кусале — 451,4.

Отметим, что медаль по стрельбе — вторая для команды Украины на Олимпийских играх в Париже. Ранее бронзу выиграла фехтовальщица на саблях Ольга Харлан.

Юйкунь Лю завоевал для своей страны 10-ю золотую медаль. На 1 августа Китай является лидером соревнований.

Олимпиада 2024. Стрельба
Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал
01 августа 2024, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Юйкунь Лю
Китай
463.6
2
Сергей Кулиш
Украина
461.3
3
Свапнил Кусале
Индия
451.4

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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