Женская сборная Нидерландов по гандболу обыграла Бразилию в 4-м туре Олимпийских игр

Женская сборная Нидерландов по гандболу в матче 4-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Бразилии. Игра закончилась со счётом 31:24.

Это вторая победа подряд и третья в целом для голландских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). Во 2-м туре они уступили команде Франции, но при этом в 1-м — обыграли Анголу, в 3-м — Испанию. Спортсменки из Бразилии после успешного стартового матча с Испанией потерпели третье поражение подряд.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.