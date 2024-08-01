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Майкл Фелпс прокомментировал достижение Маршана, выигравшего два золота ОИ в один день

Майкл Фелпс прокомментировал достижение Маршана, выигравшего два золота ОИ в один день
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23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира легендарный американский пловец Майкл Фелпс прокомментировал достижение француза Леона Маршана, выигравшего две золотые медали в плавании на Олимпийских играх в один день.

«Это, наверное, величайший дубль, который я когда-либо видел в истории спорта. Проплыть 200 м баттерфляем быстрее 1.52 и 200 м брассом за 2.05 — парень явно умеет плавать. Он наделает ещё много шума», — приводит сказал Фелпс в эфире телеканала NBC.

22-летний Маршан стал четвёртым пловцом в истории Олимпийских игр, сумевшим выиграть две золотые медали в один соревновательный день на индивидуальных дистанциях. Ранее это удалось Корнелии Эндер (Германия), Фредерику Лейну из Австралии и Альфреду Хайошу из Венгрии.

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