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Сборная Румынии выиграла золото и серебро в соревнованиях по академической гребле на ОИ

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года проходит очередной соревновательный день в турнире по академической гребле.

Разыграны два комплекта наград в двойке парной у женщин и мужчин.

В финальном заплыве парной двойки у женщин первое место заняла команда Новой Зеландии. На втором месте румынские спортсменки, тройку лидеров замкнула двойка из Великобритании.

В мужском финале соревнований гребцов в двойке парной золото Олимпийских игр завоевали спортсмены из Румынии, серебряные медали выиграли нидерландцы, бронза досталась команде Ирландии.

Олимпиада-2024. Академическая гребля, двойка парная.

Женщины, финал А:

Новая Зеландия — 6 минут 50,45 секунды. Румыния +0,14. Великобритания +2,37.

Мужчины, финал А: