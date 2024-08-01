Сборная Румынии выиграла золото и серебро в соревнованиях по академической гребле на ОИ

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года проходит очередной соревновательный день в турнире по академической гребле.
Разыграны два комплекта наград в двойке парной у женщин и мужчин.
В финальном заплыве парной двойки у женщин первое место заняла команда Новой Зеландии. На втором месте румынские спортсменки, тройку лидеров замкнула двойка из Великобритании.
В мужском финале соревнований гребцов в двойке парной золото Олимпийских игр завоевали спортсмены из Румынии, серебряные медали выиграли нидерландцы, бронза досталась команде Ирландии.
Олимпиада-2024. Академическая гребля, двойка парная.
Женщины, финал А:
- Новая Зеландия — 6 минут 50,45 секунды.
- Румыния +0,14.
- Великобритания +2,37.
Мужчины, финал А:
- Румыния — 6 минут 12,58 секунды.
- Нидерланды +0,94.
- Ирландия +2,19.