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Четвёрки мужских и женских сборных США и Великобритании выиграли медали в гребле

Четвёрки мужских и женских сборных США и Великобритании выиграли медали в гребле
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Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года прошёл шестой соревновательный день. Были разыграны два комплекта медалей в олимпийском турнире по академической гребле (четвёрки).

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля. Четвёрки.
Результаты соревнований 1 августа

В женских соревнованиях четвёрок первое место заняла команда Нидерландов — 6.27,13. Совсем немного им проиграли британки — 6.27,31. На третьем месте расположилась команда из Новой Зеландии.

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Четвёрка. Финал A
01 августа 2024, четверг. 12:50 МСК
Окончено
1
Нидерланды
6:27.13
2
Великобритания
6:27.31
3
Новая Зеландия
6:29.08

Среди четвёрок мужчин сильнее всех оказались спортсмены из США — 5.49,03. Серебряные медали выиграли атлеты из Новой Зеландии, бронзу взяли британцы.

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Четвёрка. Финал А
01 августа 2024, четверг. 13:10 МСК
Окончено
1
США
5:49.03
2
Новая Зеландия
5:49.88
3
Великобритания
5:52.42

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей.

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