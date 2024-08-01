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Четвёрки мужских и женских сборных США и Великобритании выиграли медали в гребле

Сегодня, 1 августа, на Олимпийских играх 2024 года прошёл шестой соревновательный день. Были разыграны два комплекта медалей в олимпийском турнире по академической гребле (четвёрки).

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля. Четвёрки.

Результаты соревнований 1 августа

В женских соревнованиях четвёрок первое место заняла команда Нидерландов — 6.27,13. Совсем немного им проиграли британки — 6.27,31. На третьем месте расположилась команда из Новой Зеландии.

Среди четвёрок мужчин сильнее всех оказались спортсмены из США — 5.49,03. Серебряные медали выиграли атлеты из Новой Зеландии, бронзу взяли британцы.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей.