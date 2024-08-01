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Пловец Сомов оценил шансы поехать на Олимпиаду 2028 года вместе со сборной России

Пловец Сомов оценил шансы поехать на Олимпиаду 2028 года вместе со сборной России
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Российский пловец Евгений Сомов оценил шансы поехать на Олимпиаду 2028 года вместе со сборной России.

– На следующую Олимпиаду есть надежда, что поедешь в составе сборной России уже?

– Не знаю, в зависимости от того, как это всё будет развиваться. Мне из федерации тоже никто не пишет. Единственный, с кем я общался, это Жилкин, капитан команды. Мы списывались по поводу моего рекорда России, я ещё пару вопросов у него узнавал, о том, как мне правильнее заявиться сюда, получить статус. Он мне пожелал удачи. А больше я ни с кем не связывался, сообщений тоже не получал. У меня есть тренер в России, Михаил Валерьевич, он просто сказал, что я навёл шумиху, и всё.

– А какую, не сказал.

– Я примерно понимаю какую, — приводит слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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