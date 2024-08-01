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«Это просто опыт». Российский пловец Сомов — о выступлении на Олимпиаде-2024

«Это просто опыт». Российский пловец Сомов — о выступлении на Олимпиаде-2024
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Российский пловец Евгений Сомов оценил своё выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Отметим, что он был единственным пловцом-россиянином, который участвовал в этих соревнованиях. Сомов получил нейтральный статус.

– Олимпиада подходит к концу, какое бы ты слово выбрал, чтобы описать её? Может, для тебя это была авантюра?

– Да, можно так сказать. Много раз говорил, что я два года не плавал и решил вернуться в начале января. Тогда не было ни стартов, ни норматива, не было тестов. Можно сказать, что это была авантюра. На самом деле постепенно в сезоне я начал плыть всё быстрее и быстрее, поэтому было понимание, что да, Олимпиада случится. Сейчас я бы сказал, что это просто опыт, — приводит слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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