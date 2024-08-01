Сомов: все французы говорят, что Сена грязная, я бы ни за что туда не прыгнул

Российский пловец Евгений Сомов прокомментировал ситуацию с качеством воды в Сене, в которой проходят соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже.

– Вчера были соревнования по триатлону, спортсмены в Сене плавали. Ты бы сам рискнул, если бы был триатлонистом?

– Если бы я приехал сюда на триатлон или открытую воду, и сказали плыть, я бы поплыл. А так я со всеми французами общаюсь, они говорят, что Сена грязная, я бы ни за что туда не прыгнул. Не знаю, я рад, что плаваю в бассейне, — передаёт слова Сомова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в среду, 31 июля, казахстанская триатлонистка Шабалина обратилась за медпомощью после финиша соревнований на Олимпиаде в Париже. Ранее организаторы дважды переносили тренировки триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене.