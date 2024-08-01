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В Олимпийской деревне ограбили сборную Словакии по велоспорту

В Олимпийской деревне ограбили сборную Словакии по велоспорту
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Велогонщики из Словакии стали жертвами кражи оборудования в Олимпийской деревне под Парижем.

«Велосипедистов из словацкой делегации ограбили в понедельник между 10.00 и 18.00 (время московское. — Прим. «Чемпионата») в Олимпийской деревне в Сен-Дени», — написал французский журналист Амори Бреле в своём аккаунте в соцсетях со ссылкой на источник в полиции.

У спортсменов похищены 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей. Сумма ущерба оценивается в € 2,3 тыс. Тренер команды подал заявление в полицию. Всё велосипедное оборудование хранилось в незапертом шкафчике.

Ранее член австралийской команды по велосипедному мотокроссу (ВМХ) олимпийский чемпион Логан Мартин заявил, что фургон их сборной ограбили по пути на Олимпиаду.

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