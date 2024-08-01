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Венгерские гандболистки обыграли Испанию и обеспечили место в плей-офф Олимпиады-2024

Женская сборная Венгрии по гандболу в матче 4-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Испании со счётом 27:24 (14:12).

Сборная Венгрии набрала пять очков после четырёх игр и гарантировала место в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже. Испанские гандболистки, потерпев четвёртое поражение на групповом этапе, напротив, потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.