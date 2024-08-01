Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Испания — Венгрия — результат матча 1 августа 2024 года, счёт 24:27, гандбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже

Венгерские гандболистки обыграли Испанию и обеспечили место в плей-офф Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная Венгрии по гандболу в матче 4-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Испании со счётом 27:24 (14:12).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 4-й тур
01 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Испания
Окончен
24 : 27
Венгрия

Сборная Венгрии набрала пять очков после четырёх игр и гарантировала место в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже. Испанские гандболистки, потерпев четвёртое поражение на групповом этапе, напротив, потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Олимпиада-2024, гандбол: турнирная таблица (ж)
Олимпиада-2024, гандбол: календарь (ж)
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android