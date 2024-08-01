В оргкомитете Игр-2024 прокомментировали новости о кражах в Олимпийской деревне

Директор организационного комитета Олимпиады-2024 по вопросам коммуникаций Анн Дешам прокомментировала новости об участившихся кражах на территории Олимпийской деревни. В частности, местное издание RMC Sport заявляло, что с момента начала Игр в Париже (Франция) были зафиксированы жалобы о пяти кражах.

«Действительно, были инциденты, о них сообщили полиции. Мы поддерживаем делегации. В Олимпийской деревне действуют строгие меры, круглосуточно работают 180 камер видеонаблюдения. Но я не могу предоставить информацию, сколько сотрудников безопасности там находится», — приводит слова Дешам ТАСС.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. На соревнования приехали 15 спортсменов из России под нейтральным флагом.