Лысенко: не согласился бы поехать на Олимпиаду на тех условиях, которые нам предлагали

Российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко рассказал о своём отношении к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«До какого-то момента надеялся, что ещё что-то может измениться. Игры в Париже — уже третьи, которые я пропускаю. В 2016-м отобрался в Рио-де-Жанейро, но не поехал. Токио пропустил по понятным причинам, хотя во многом не по своей вине. До прошлого лета тешил себя иллюзией в отношении Парижа. Потом надежда пропала, смирился. Церемонию открытия вот посмотрел. Я посмотрю, мне интересно. Хотел бы, конечно, поучаствовать. Но на тех условиях, которые нам предлагали, не согласился бы», — приводит слова Лысенко RT.

Лысенко 27 лет, он является победителем чемпионата мира в помещении (2018) и серебряным призёром ЧМ 2017 года.