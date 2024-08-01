«Отличное наследие для жителей». Макрон — о качестве воды в Сене

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался относительно качества воды в Сене. Парижскую реку так и не удалось очистить до состояния, в котором пловцам было бы безопасно в неё погружаться.

«Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, за четыре года нам удалось достичь невозможного: спустя 100 лет в Сене можно плавать. Отличное наследие для жителей Иль‑де‑Франс (район Парижа. — Прим. «Чемпионата»), которые смогут там купаться», — написал Макрон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.