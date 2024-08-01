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«Вы нас не напугаете». Мэр Парижа — о критике церемонии открытия Олимпиады-2024

«Вы нас не напугаете». Мэр Парижа — о критике церемонии открытия Олимпиады-2024
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Мэр Парижа Анн Идальго высказалась о критике в сторону церемонии открытия Олимпийских игр — 2024.

«Дональд Трамп не является моим эталоном. Он один из тех крайне правых, которые сегодня процветают в мире. Мы же за разнообразие. Жизнь — это разнообразие. Человечество — это разнообразие. Это способ сказать им всем, что мы не боимся. Вы нас не напугаете. Вам не удастся заставить нас жить иначе», — приводит слова Идальго RMC Sport.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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