Канадский триатлонист признался, что его вырвало 10 раз по ходу соревнований на ОИ-2024

Канадский триатлонист Тайлер Миславчук раскрыл шокирующие подробности своего выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).
Соревнования триатлонистов на Олимпиаде представляли собой заплыв на 1,5 км по реке Сена, велогонку на 40 км и бег на 10 км. Они были перенесены с утра вторника (30 июля) на среду (31 июля) из-за плохого качества воды в городской реке. Проблема была настолько серьёзна, что оргкомитет даже рассматривал вариант замены триатлона на дуатлон. Однако соревнования всё же состоялись в привычном формате.
Миславчук финишировал на них 16-м. По его признанию, он, как и многие другие спортсмены, испытывал рвотные позывы по ходу преодоления дистанции.
«Я приехал сюда не для того, чтобы войти в десятку лучших, но выложился полностью. Я шёл до конца и не жалею — меня рвало 10 раз», — приводит слова Миславчука Daily Mail.
- 1 августа 2024
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